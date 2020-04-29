Прогноз Finnair: дневной ущерб может составить два миллиона евро

Финская авиакомпания Finnair сообщила, что оборот в первом квартале сократился по сравнению показателями прошлого года на 16 процентов (с 668,2 миллиона евро до 561,2 миллиона евро). Количество пассажиров уменьшилось на 15,6 процентов, с 3,1 миллиона до 2,7 миллиона человек.

Авиакомпания считает, что авиационное движение может начать постепенно восстанавливаться с июля, но в то же время говорит, что темп восстановления сейчас невозможно предсказать. Первый квартал фирма закончила с убытком в 91,1 миллиона евро. По словам исполнительного директора Finnair Топа Маннера, авиация переживает худший за последние сто лет кризис. По его оценке, из-за настолько резко сократившейся нагрузки во втором квартале фирма может терять по два миллиона евро в день.

Второй квартал предприятие начало, по некоторым оценкам, с доходной базой, сократившейся на 70 процентов, который обеспечила отправка многих работников в принудительный отпуск, сокращение расходов в отделах маркетинга и ИТ, а также сокращение зарплат правления и совета (15%). По сравнению с докризисными временами сейчас объем работы составляет пять процентов, по причине возникшей ситуации решено не выплачивать и дивиденды за 2019 год.