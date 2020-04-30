В Эстонии появится первая дорога, где можно будет ехать 120 км/ч

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, повысить скорость до 120 км/ч можно будет благодаря многоуровневым развязкам и ограждениям, которые не позволят диким животным попадать на проезжую часть. При движении с максимальной разрешенной скоростью выигрыш по времени для водителей составит в среднем 1,5 минуты.

Разрешенная скорость движения на шоссе будет регулироваться в реальном времени электронными знаками. Разрешенную скорость будут снижать летом в темное время суток, а также при большой плотности транспортного потока и плохих погодных условиях. Транспортные средства, движущиеся со скоростью менее 60 км/ч, будут перенаправлены с помощью дорожных знаков на старое шоссе.