Сб, 2.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

Умер 44-летний тренер таллиннского футбольного клуба

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Таллиннский футбольный клуб TJK Legion сообщил, что 30 апреля после продолжительной болезни в возрасте 44 лет ушел из жизни тренер Андрей Валентинович Суворов.

Работавший помощником тренера Суворов успел за свою игровую карьеру побывать в таллиннских клубах Depoo, Lantana, TVMK, Dünamo и Legion, также он был в командах Kohtla-Järve Lootus и Narva Trans. В сезонах 1997-2002 он выходил на поле чемпионата в 66 встречах и забил девять голов, в 2002 году в рядах TVMK он завоевал бронзовую медаль, пишет Postimees.

«Мы знали его как удивительно отзывчивого, умного с большой душой человека и неординарную личность, - говорится в сообщении клуба. - Мы потрясены этой печальной новостью. Трудно её принять. Искренне сопереживаем всей его семье».

Клуб просит всех, у кого есть возможность, финансово поддержать семью усопшего и сделать перевод на счет EE782200221015353165 Olga Suvorova.

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