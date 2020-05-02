Умер 44-летний тренер таллиннского футбольного клуба

Работавший помощником тренера Суворов успел за свою игровую карьеру побывать в таллиннских клубах Depoo, Lantana, TVMK, Dünamo и Legion, также он был в командах Kohtla-Järve Lootus и Narva Trans. В сезонах 1997-2002 он выходил на поле чемпионата в 66 встречах и забил девять голов, в 2002 году в рядах TVMK он завоевал бронзовую медаль, пишет Postimees.