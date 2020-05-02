Много фото ⟩ Ленивый календарь майских работ на участке

В связи с нынешними ограничениями многие люди раньше привычного добрались до дач и загородных домов. Некоторые оказались в ситуации, когда доступ к земле есть, а опыта ухода за ней, возможно, и нет. У кого-то раньше за участком ухаживал приглашенный садовник. Кто-то вызывал для проведения работ узких специалистов, но сейчас услуга недоступна. А весна-то идет, растения нуждаются в вашей помощи.

Проведите ревизию инструментов

Инструменты должны быть удобными, содержаться в порядке и всегда быть в легком доступе. Не пожалейте на это время и силы. Уместна аналогия с дорогим пылесосом, который давно забыт в шкафу, потому что хранится далеко, высоко и вообще неудобно. Или с пылесосом, у которого закончились сменные мешки. В обоих случаях вы просто не будете им пользоваться. Потому первым делом выясните все, что касается инструмента.

Есть ли у вас необходимый инструмент для работы в саду?

Он в рабочем состоянии?

Он хранится там, где им удобно пользоваться?

Предположим, нужно купить газонокосилку. Разберитесь, какая именно требуется: электрическая, бензиновая, самоходная или и вовсе мини-трактор? Если газона шесть соток и меньше, то электрическая подойдет. Если до десяти соток, лучше приобрести бензиновую. Но бензиновый инструмент обяжет вас менять масло и доливать топливо. И все эти жидкости придется хранить в сухом и удобном для доступа месте, вблизи парковки самого инструмента. На газоне площадью от 10 до 16 соток удобнее будет работать самоходной газонокосилкой, а при площади газона более 16 соток присматривайте мини-трактор. Он же с разным навесным оборудованием облегчит жизнь по уборке снега, сбору листвы и другим садовым работам.

Наточите инвентарь

Это касается лопат, ножниц, секаторов. Неудобные тяпки советуем просто выбросить — таким инструментом вы все равно пользоваться не станете, только место будет занимать. И опять же, наведите порядок в местах хранения инструмента. Если он не будет в удобном доступе, часть вещей может не использоваться, или вы начнете покупать дублирующие инструменты.

Срочно займитесь обработкой, если еще не провели

В своем саду многое можно отложить или растянуть по времени, но уж точно не обработку от болезней и вредителей! Деревья обрабатывают несколько раз за сезон.

1. До роспуска почек обязательно нужно обработать все растения в саду медьсодержащим препаратом для защиты от болезней.

Важно: Медьсодержащие препараты нельзя ни с чем смешивать, так как при смешивании они выпадают в осадок, и их эффективность проявляется только после +5 градусов.