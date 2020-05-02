Много фото ⟩ Ленивый календарь майских работ на участке

Что нужно делать прямо сейчас, а чего можно и не делать, а оставить на осень или до следующего года, объясняет Houzz.
В связи с нынешними ограничениями многие люди раньше привычного добрались до дач и загородных домов. Некоторые оказались в ситуации, когда доступ к земле есть, а опыта ухода за ней, возможно, и нет. У кого-то раньше за участком ухаживал приглашенный садовник. Кто-то вызывал для проведения работ узких специалистов, но сейчас услуга недоступна. А весна-то идет, растения нуждаются в вашей помощи.
Проведите ревизию инструментов
Инструменты должны быть удобными, содержаться в порядке и всегда быть в легком доступе. Не пожалейте на это время и силы. Уместна аналогия с дорогим пылесосом, который давно забыт в шкафу, потому что хранится далеко, высоко и вообще неудобно. Или с пылесосом, у которого закончились сменные мешки. В обоих случаях вы просто не будете им пользоваться. Потому первым делом выясните все, что касается инструмента.
- Есть ли у вас необходимый инструмент для работы в саду?
- Он в рабочем состоянии?
- Он хранится там, где им удобно пользоваться?
Предположим, нужно купить газонокосилку. Разберитесь, какая именно требуется: электрическая, бензиновая, самоходная или и вовсе мини-трактор? Если газона шесть соток и меньше, то электрическая подойдет. Если до десяти соток, лучше приобрести бензиновую. Но бензиновый инструмент обяжет вас менять масло и доливать топливо. И все эти жидкости придется хранить в сухом и удобном для доступа месте, вблизи парковки самого инструмента. На газоне площадью от 10 до 16 соток удобнее будет работать самоходной газонокосилкой, а при площади газона более 16 соток присматривайте мини-трактор. Он же с разным навесным оборудованием облегчит жизнь по уборке снега, сбору листвы и другим садовым работам.
Наточите инвентарь
Это касается лопат, ножниц, секаторов. Неудобные тяпки советуем просто выбросить — таким инструментом вы все равно пользоваться не станете, только место будет занимать. И опять же, наведите порядок в местах хранения инструмента. Если он не будет в удобном доступе, часть вещей может не использоваться, или вы начнете покупать дублирующие инструменты.
Срочно займитесь обработкой, если еще не провели
В своем саду многое можно отложить или растянуть по времени, но уж точно не обработку от болезней и вредителей! Деревья обрабатывают несколько раз за сезон.
1. До роспуска почек обязательно нужно обработать все растения в саду медьсодержащим препаратом для защиты от болезней.
Важно: Медьсодержащие препараты нельзя ни с чем смешивать, так как при смешивании они выпадают в осадок, и их эффективность проявляется только после +5 градусов.
2. После высыхания медьсодержащего препарата растения нужно обработать любым инсектицидом, лучше широкого спектра действия. Эти препараты эффективны при температуре ближе к +10 градусам. Хорошо бы к препарату добавить «прилипатель»: например, зеленое мыло.
Важно!
Такие работы проводятся дважды в сезон, весной и осенью. Обработка делается по всем растениям в саду и по земле (по приствольному кругу). Следующие обработки проводят, если хотят получить максимальный урожай. Если сад носит в основном декоративный характер, то их можно опустить.
По возможности: переосмыслите посадки
Во многих садах встречаются одни и те же ошибки. Например, посадка многолетних растений по одной штуке в газон: одна хоста, один флокс… И потом вы вынуждены окашивать траву вокруг каждого растения по отдельности. Наш совет: потратьте время, сгруппируйте растения в цветник.
Если не хотите заниматься прополкой, замульчируйте пространство или застелите открытую землю спанбондом. Такие организационные моменты сэкономят время по уходу на участке. Объедините в единое пространство сложные по форме или особо узкие места, где вы не можете пройти газонокосилкой — минимизируйте работы ручным инструментом.
Мульчируйте!
Не оставляйте открытую землю: там, где нет условий для роста растений — используйте отсыпки инертным материалом. По всему участку можно расположить разные типы покрытий, сочетать деревянный настил, плитку, отсыпку щебнем и т.д. Так вы спасете землю от пересыхания и сорняков, а саду придадите аккуратный вид.
Можно отложить: некоторые типы обрезки
Если разросшихся плодовых деревьев на участке много, и подобраться к ним довольно сложно, то на конец весны обрезку планировать уже поздно. Во-первых, такие работы обычно проводятся до начала сокодвижения, ранней весной или уже осенью. Во-вторых, плодовые деревья допустимо формировать не каждый год. А вот формовочную обрезку кустарников провести нужно, причем в сезон эти работы проводят несколько раз, чтобы растения постоянно имели опрятный вид.
Санитарные обрезки лучше не откладывать, а удалять поврежденные побеги сразу, как только их заметили. Важно как можно раньше удалить очаги заражения.
Можно отложить: подкормка
Под плодовые деревья органические подкормки (например, перегнивший навоз) можно вносить не каждый год. Есть возможность сделать это весной — хорошо, нет — можете подкормить и в течение сезона. Например, замочить скошенную траву с навозом в бочке, и этим сброженным раствором поливать растения.
По возможности: упростите себе полив
Если автополива на участке нет, и возможности его сделать не предвидится, есть и другие варианты. Рекомендуем использовать различные виды дождевателей, например, веерные — с возможностью регулировки зоны полива. Или использовать линии капельного полива локально, в теплице, например.
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