«Чувствовал себя словно в тюрьме»: посетивший Сааремаа итальянский спортсмен болел несколько недель

Приехавший на Сааремаа в марте в рамках европейской серии по волейболу игрок миланского клуба Powervolley Линус Вебер рассказал немецкому изданию о своем опыте карантина, пишет Postimees.
Тест на коронавирус 20-летнего Вебера не показал положительный результат, но, несмотря на это, несколько недель его беспокоили ангина и температура выше 39 градусов. Из-за коронакризиса врач не смог до него добраться и все общение с медиками происходило по телефону. Запасы еды ему приносил под дверь клуб.
«Это тяжелое для меня время. Я один в чужой стране на карантине. Мой единственный контакт с внешним миром происходил с помощью телефона. Поскольку на окнах первого этажа моей квартиры в Милане установлены решетки, чувствовал себя как в тюрьме, - делится своими воспоминаниями с немецким изданием Thüringer Allgemeine приехавший сейчас на родину Вебер. - Потребовалась большая сила духа, чтобы выбраться из этого спада. Тогда еще не было объявлено завершение сезона, то есть никто не знал, что будет».
«Я никогда не видела его таким морально убитым, - рассказала мать Вебера. - Я боялась за него. Мы хотели по телефону дать ему почувствовать, что он не один».