«Чувствовал себя словно в тюрьме»: посетивший Сааремаа итальянский спортсмен болел несколько недель

Тест на коронавирус 20-летнего Вебера не показал положительный результат, но, несмотря на это, несколько недель его беспокоили ангина и температура выше 39 градусов. Из-за коронакризиса врач не смог до него добраться и все общение с медиками происходило по телефону. Запасы еды ему приносил под дверь клуб.

«Это тяжелое для меня время. Я один в чужой стране на карантине. Мой единственный контакт с внешним миром происходил с помощью телефона. Поскольку на окнах первого этажа моей квартиры в Милане установлены решетки, чувствовал себя как в тюрьме, - делится своими воспоминаниями с немецким изданием Thüringer Allgemeine приехавший сейчас на родину Вебер. - Потребовалась большая сила духа, чтобы выбраться из этого спада. Тогда еще не было объявлено завершение сезона, то есть никто не знал, что будет».