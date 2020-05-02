Британия близка к тому, чтобы выйти на второе в мире место по количеству смертей от коронавируса

Согласно данным властей, в субботу поступили данные о еще 621 летальном исходе, а их общее число теперь - 28 121. В Италии этот показатель - 28 236, но данные за субботу еще не поступали. Правда, на итальянской территории эпидемия идет на спад, и жертв за сутки в последние дни - значительно меньше, чем в Великобритании.

В настоящее время больше всего смертей от коронавирусной инфекции (более 60 тысяч) зафиксировали в США. Италия пока - на втором месте.