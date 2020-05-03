В квартире найден труп мужчины

Вчера, 2 мая, в одной из квартир в городе Пыльва был найден мертвый человек.
В субботу в 12.30 в скорую помощь поступил вызов в город Пыльва на улицу Пихлака, где в одной из квартир был найден мертвый человек без признаков насильственной смерти, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Труп отправили на вскрытие. По словам полиции, на данный момент нет оснований подозревать, что смерть мужчины наступила в результате насильственных действий.
На месте происшествия также находился еще один мужчина, которого полиция отправила в вытрезвитель.