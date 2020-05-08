Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, после того, как там узнали о положительном результате теста на коронавирус у этого сотрудника, анализ сдали и Трамп, и вице-президент Майкл Пенс. Но результат был отрицательный.

Между тем тест не сразу определяет заражение, а лишь спустя некоторое время, говорит директор по инфекционным заболеваниям Ассоциации лабораторий системы здравоохранения Келли Вроблевски.

Сам Трамп заявил журналистам, что «не имел тесных контактов с этим человеком», подразумевая зараженного коронавирусом, передает «Интерфакс».

Заразившийся сотрудник - военный. Он состоит на службе в ВМС США и заботится о повседневных нуждах президента: сервирует ему еду, приносит напитки, приводит в надлежащий вид его одежду и обувь.

Работающие в западном крыле сотрудники постоянно проходят проверку на заражение, однако немногие из них на работе носят защитные маски, отмечает телеканал. Согласно информации источника NBC News, Трамп сильно разозлился, узнав, что COVID-19 выявили у человека, который ежедневно с ним контактирует.

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют людям, которые недавно имели тесные контакты с заболевшим COVID-19, оставаться дома на карантине в течение 14 дней с момента последнего контакта, проверять температуру тела два раза в день и держаться подальше от людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями (для них новая инфекция наиболее опасна). В Белом доме не пояснили, будет ли теперь Трамп следовать этим принципам.

Опасения по поводу возможного заражения президента США уже возникали в марте после того, как у члена делегации бразильского президента Жаира Болсонару после визита в резиденцию Трампа во Флориде был диагностирован коронавирус. Тест тогда сдали Трамп и его супруга Мелания, результат был отрицательным.