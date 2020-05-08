Пт, 8.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
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Число жертв коронавируса в Италии превысило 30 тысяч

A general view shows some of 35 coffins of deceased people stored in a warehouse in Ponte San Pietro, near Bergamo, Lombardy, on March 26, 2020 prior to be transported in another region to be cremated, during the country's lockdown following the COVID-19 new coronavirus pandemic. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

ФОТО: PIERO CRUCIATTI/AFP

Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии достигло 30201 человека, за сутки число жертв выросло на 243, следует из сводки гражданской обороны.

Накануне прирост жертв составил 274.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 1327 - до 217 185. Накануне был зарегистрирован 1401 новый случай. В пиковый период второй половины марта суточный прирост превышал 6 тысяч случаев.

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2747 человек, достигнув 99 023.

Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 87961 человек, за сутки это число сократилось сразу на 1663 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1904 человека.

С 4 мая Италия сняла часть серьезных ограничений, действовавших в стране c середины марта из-за распространения коронавируса. Объявив о смягчении карантина, правительство заявило, что оставляет за собой возможность вернуть ограничения. Нынешний пакет мер продлится еще две недели, но при благоприятном течении событий с 18 мая вступят в силу новые разрешения. В то же время некоторые регионы на севере и юге Италии уже ослабили меры самостоятельно.

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