Коронавирус в России: заболевших больше 200 тысяч, Путин обсудит продление карантина

В ответ на вопрос журналистов о том, будут ли продляться карантинные меры, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это будет обсуждаться на совещании в понедельник.

В конце апреля Путин в третий раз продлил нерабочие дни и поручил правительству к пятому мая подготовить план выхода из карантина.

6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту снимать ограничения в три этапа, каждый из которых предполагает расширение списка общественных пространств, где могут осуществляться контакты между людьми. При этом решения о введении этих этапов она предложила принимать губернаторам российских регионов.

Длинные выходные в России начались 25 марта, а второго апреля президент объявил нерабочим весь месяц. Тогда же Путин заявил, что всенародное голосование по поправкам в конституцию страны будет перенесено.

Обязательные маски

С 12 мая в Москве и области вступает в силу "масочный режим". Ношение масок в транспорте, общественных местах и на производстве станет обязательным для всех. Штраф за отсутствие маски может составить 4-5 тысяч рублей.

Московский департамент транспорта в воскресенье сообщил, что маски в транспорте носят в среднем больше половины пассажиров, а перчатки - только около 20%. С 4 мая пассажиры приобрели в метро почти 13 тыс. масок и 6 тыс. пар перчаток, добавили в столичном Дептрансе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции и систему спецпропусков в российской столице, где больше всего случаев коронавируса в России, до 31 мая.

В Архангельской области нерабочие дни также продлили до 31 мая. При этом в области 457 заболевших, восемь из которых - в тяжелом состоянии, а около половины переносят болезнь бессимптомно, заявил в воскресенье глава управления Роспотребнадзора по области.

За сутки в России выявлено 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, из них 5551 случай - в Москве. Общее число зараженных в России достигло 209 688 человек.

Почти половина тех, у кого коронавирус выявлен за минувшие сутки (42,4%), не имеет никаких клинических симптомов инфекции, говорится в сообщении штаба.

За сутки в стране умерло 88 человек, из них 58 в Москве. Всего в России с начала эпидемии умерло 1915 пациентов с Covid-19.

Выздоровело за сутки 2390 человек, в том числе 1011 - в Москве. Всего в России вылечились от Covid-19 34 306 человек.

Россия остается на пятом месте в мире по числу заболевших.