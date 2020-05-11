В тюрьмах восстановлен обычный распорядок

В связи с чрезвычайным положением до понедельника тюрьмы принимали только отправленные по почте посылки, которые наряду с письмами помещались на карантин в течение 48 часов, после чего передались заключенным. С понедельника тюрьмы принимают доставленные лично посылки, и которые как и письма передаются заключенным в соответствии с обычными распорядком.

Восстановлено также и перемещение заключенных между тюрьмами и их прием из в арестантские дома.

Следующие шаги по возвращению к нормальной работе будут зависеть от распространения вируса в стране, а также от выявления возможных случаев заражения вирусом в тюрьмах.

Переход на стратегию выхода чрезвычайного положения начался в тюрьмах уже 29 апреля: пятисуточные дежурства были прекращены как в тюрьмах, так и в гражданских медицинских, возобновились прогулки заключенных.