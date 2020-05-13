Ср, 13.05.2020
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  • МИД: вернуться в Эстонию с начала эпидемии смогли 3000 человек, еще 40 застряли за границей

МИД: вернуться в Эстонию с начала эпидемии смогли 3000 человек, еще 40 застряли за границей

Kohvrid.

ФОТО: Panther Media

В условиях прерванного из-за пандемии международного транспортного сообщения вернуться в Эстонию из заграничных поездок удалось в общей сложности 3000 человек, и на данный момент такой возможности ждут еще около 40 жителей страны, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщил в среду директор протокольного отдела МИД Эстонии Лаури Бамбус в передаче "Великолепная четверка" на радиостанции "Радио 4".

"Более 3000 человек смогли вернуться домой - или прямыми рейсами, или спецрейсами, организованными Эстонией или другими странами. В течение последних двух-трех недель появилось около 40 человек в Азии, Африке и Южной Америке, которые теперь хотят вернуться домой и не могут этого сделать. Это и маленькие группы, и отдельные люди", - сказал Бамбус и добавил, что в настоящий момент шансы на возвращение в Эстонию у застрявших в далеких странах очень малы.

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