В Эстонии скончался еще один человек с коронавирусом, добавилось семь зараженных

По данным Регистра народонаселения, пять положительных тестов были зафиксированы в Харьюмаа (три из них в Таллинне) и два в Пярнумаа.

По состоянию на утро 14 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 44 пациента, пять из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц выписано 284 человека, закончено 294 случая болезни.

Случаи болезни 909 человек завершены (67,3%), то есть люди признаны здоровыми. В случае 442 человек (32,7%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении и ждут подверждения того, что здоровы.

За прошедшие сутки поступила информация об одном смертельном случае дома — на Сааремаа скончалась 85-летняя женщина с коронавирусом. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 62 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано 67 130 тестов, из них 1758, т.е. 2,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Вирус по-прежнему распространяется, важно соблюдать как гигиену, так и дистанцию

Департамент здоровья напоминает, что коронавирус по-прежнему распространяется как в Эстонии, соседних странах, так и во всем мире. Несмотря на то, что 11 мая снова открываются торговые центры, чрезвычайное положение действует до 17 мая.

В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров. Посещение магазинов и мест общепита нужно заранее обдумать, и по-прежнему нужно обращать внимание как на правило 2+2, так и на гигиену рук. Люди, у которых имеются симптомы заболевания, должны оставаться дома и позвонить своему семейному врачу.

В торговых центрах могут открыться залы торговли и обслуживания, а также заведения общепита в случае, сели там обеспечено наличие дезинфицирующих средств, а также соблюдается правило 2+2. Правила действуют и для помещений общего пользования торговых центров, а также для всех других помещений, которые находятся в торговых центрах вне залах обслуживания и вне заведений общепита.