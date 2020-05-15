Фото и видео ⟩ Полиция вручила сувенир водителю, который при въезде в Эстонию прошел погранконтроль последним

В полночь на границе Эстонии и Латвии были отменены введенные 17 марта временный пограничный контроль и охрана госграницы. Также приезжающие в Эстонию из Латвии и Литвы больше не должны проводить в карантине 14 дней, пишет Pärnu Postimees.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, к вчерашнему вечеру на погранпункте Икла не было сделано никаких масштабных приготовлений, просто в течение дня были убраны установленные посреди дороги преграды, которые мешали пересечению границы.
В 23 часа в Икла было спокойно. Автомобили в сторону Эстонии все-таки шли, в основном, грузовики. Пограничники в защитных масках до полуночи проверяли рейсовые документы всех водителей, пересекающих границу.
На латвийских парковках много водителей ждали полуночи, чтобы пересечь эстонско-латвийскую границу без проверки. По словам ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, вчера завершился погранконтроль в большой объеме, но это не значит, что полиция перестанет охранять госграницу. «На трассе продолжится работа, мы продолжим использовать компенсационные меры Шенгена», - отметил он.
Последнему проверенному на границе водителю полиция вручила символический сувенир.
После полуночи Кыплас поблагодарил последнюю охранявшую границу смену и под аплодисменты вручил каждому сотруднику благодарственную грамоту. Работа на границе была объявлена завершенной и после торжественного мероприятия с тортом на погранпункте Икла воцарилась темнота и тишина.
Несмотря на смягчения ограничений, пересекающие границу по-прежнему должны следовать распоряжениям, объявленным для предотвращения распространения вируса. Например, требования носить маски или правила 2+2, согласно которому следует передвигаться рядом двум людям и держать от других на расстоянии минимум в два метра.