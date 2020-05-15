Пт, 15.05.2020
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  • Полиция вручила сувенир водителю, который при въезде в Эстонию прошел погранконтроль последним

Фото и видео ⟩ Полиция вручила сувенир водителю, который при въезде в Эстонию прошел погранконтроль последним

В полночь на границе Эстонии и Латвии были отменены введенные 17 марта временный пограничный контроль и охрана госграницы. Также приезжающие в Эстонию из Латвии и Литвы больше не должны проводить в карантине 14 дней, пишет Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, к вчерашнему вечеру на погранпункте Икла не было сделано никаких масштабных приготовлений, просто в течение дня были убраны установленные посреди дороги преграды, которые мешали пересечению границы. 

В 23 часа в Икла было спокойно. Автомобили в сторону Эстонии все-таки шли, в основном, грузовики. Пограничники в защитных масках до полуночи проверяли рейсовые документы всех водителей, пересекающих границу.

На латвийских парковках много водителей ждали полуночи, чтобы пересечь эстонско-латвийскую границу без проверки. По словам ляэнеского префекта Кайдо Кыпласа, вчера завершился погранконтроль в  большой объеме, но это не значит, что полиция перестанет охранять госграницу. «На трассе продолжится работа, мы продолжим использовать компенсационные меры Шенгена», - отметил он.

ФОТО: Urmas Luik

Последнему проверенному на границе водителю полиция вручила символический сувенир.

После полуночи Кыплас поблагодарил последнюю охранявшую границу смену и под аплодисменты вручил каждому сотруднику благодарственную грамоту. Работа на границе была объявлена завершенной и после торжественного мероприятия с тортом на погранпункте Икла воцарилась темнота и тишина.

Несмотря на смягчения ограничений, пересекающие границу по-прежнему должны следовать распоряжениям, объявленным для предотвращения распространения вируса. Например, требования носить маски или правила 2+2, согласно которому следует передвигаться рядом двум людям и держать от других на расстоянии минимум в два метра.

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