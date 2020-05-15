Пт, 15.05.2020
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  • Никто не знает, как они заразились: в Таллинне у трех работников скорой помощи обнаружили коронавирус

Никто не знает, как они заразились: в Таллинне у трех работников скорой помощи обнаружили коронавирус

Скорая помощь.

ФОТО: Tairo Lutter

По данным Департамента здоровья, тесты на коронавирус трех работников одной бригады Таллиннской скорой помощи показали положительный результат, все находившиеся с ними в близком контакте коллеги и пациенты установлены, сообщает Geenius.

Примечательно то, что Департамент здоровья точно не знает, когда и где сотрудники скорой могли заразиться: у первого работника симптомы появились 5 мая, а у двух других — 6 мая, в этот день работодатель отправил их на карантин вместе с коллегами, которые близко контактировали с зараженными.

У двух зараженных последний рабочий день был 2 мая, а у одного — 4 мая.

Департамент здоровья связался с пациентами, с которыми контактировали зараженные сотрудники скорой, проконсультировал их и призвал следить за состоянием здоровья, но пока ни у кого из них коронавирус не был обнаружен.

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