Никто не знает, как они заразились: в Таллинне у трех работников скорой помощи обнаружили коронавирус

Примечательно то, что Департамент здоровья точно не знает, когда и где сотрудники скорой могли заразиться: у первого работника симптомы появились 5 мая, а у двух других — 6 мая, в этот день работодатель отправил их на карантин вместе с коллегами, которые близко контактировали с зараженными.

У двух зараженных последний рабочий день был 2 мая, а у одного — 4 мая.