Никто не знает, как они заразились: в Таллинне у трех работников скорой помощи обнаружили коронавирус

По данным Департамента здоровья, тесты на коронавирус трех работников одной бригады Таллиннской скорой помощи показали положительный результат, все находившиеся с ними в близком контакте коллеги и пациенты установлены, сообщает Geenius.
Примечательно то, что Департамент здоровья точно не знает, когда и где сотрудники скорой могли заразиться: у первого работника симптомы появились 5 мая, а у двух других — 6 мая, в этот день работодатель отправил их на карантин вместе с коллегами, которые близко контактировали с зараженными.
У двух зараженных последний рабочий день был 2 мая, а у одного — 4 мая.
Департамент здоровья связался с пациентами, с которыми контактировали зараженные сотрудники скорой, проконсультировал их и призвал следить за состоянием здоровья, но пока ни у кого из них коронавирус не был обнаружен.