Хороший пример ⟩ Как смекалка не дала прогореть цветочному бизнесу

Небольшой бизнес 29-летней жительницы Великобритании Керри Нотман процветает. По словам хозяйки магазина цветов и подарков, после объявления чрезвычайного положения она перевела бизнес домой и теперь ежедневно получает от 200 до 300 заказов.

Керри и ее годовалая дочь Мэгги. ФОТО: Joe Giddens/PA/Scanpix

Керри отмечает, что, несмотря на чрезвычайное положение, она трудится не покладая рук. «Я думаю, что люди делают больше заказов, так как им скучно и хочется, чтобы дома было уютнее», - рассказала она изданию metro.co.uk.

Количество заказов на цветы выросло в три раза. ФОТО: Joe Giddens/PA/Scanpix

Керри, чей дом сейчас заставлен растениями и завален картонными коробками, отмечает, что заказы клиентов не прекращают поступать. Незадолго до кризиса она переехала в новый дом, но до ремонта и оформления интерьера дело еще не дошло.