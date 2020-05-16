Хороший пример ⟩ Как смекалка не дала прогореть цветочному бизнесу

Хозяйка цветочного магазина после объявления чрезвычайного положения была вынуждена забрать домой 12 000 растений и продолжить работу, рассказывает Kodustiil удивительную историю успеха.
Небольшой бизнес 29-летней жительницы Великобритании Керри Нотман процветает. По словам хозяйки магазина цветов и подарков, после объявления чрезвычайного положения она перевела бизнес домой и теперь ежедневно получает от 200 до 300 заказов.
Керри отмечает, что, несмотря на чрезвычайное положение, она трудится не покладая рук. «Я думаю, что люди делают больше заказов, так как им скучно и хочется, чтобы дома было уютнее», - рассказала она изданию metro.co.uk.
Керри, чей дом сейчас заставлен растениями и завален картонными коробками, отмечает, что заказы клиентов не прекращают поступать. Незадолго до кризиса она переехала в новый дом, но до ремонта и оформления интерьера дело еще не дошло.