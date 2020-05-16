Сб, 16.05.2020
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Хороший пример ⟩ Как смекалка не дала прогореть цветочному бизнесу

Бизнес живущей в графстве Норфолк хозяйки цветочного магазина процветает и во время кризиса.

ФОТО: Joe Giddens/PA/ Scanpix

Хозяйка цветочного магазина после объявления чрезвычайного положения была вынуждена забрать домой 12 000 растений и продолжить работу, рассказывает Kodustiil удивительную историю успеха.

Небольшой бизнес 29-летней жительницы Великобритании Керри Нотман процветает. По словам хозяйки магазина цветов и подарков, после объявления чрезвычайного положения она перевела бизнес домой и теперь ежедневно получает от 200 до 300 заказов. 

Керри и ее годовалая дочь Мэгги.

ФОТО: Joe Giddens/PA/Scanpix

Керри отмечает, что, несмотря на чрезвычайное положение, она трудится не покладая рук. «Я думаю, что люди делают больше заказов, так как им скучно и хочется, чтобы дома было уютнее», - рассказала она изданию metro.co.uk.

Количество заказов на цветы выросло в три раза.

ФОТО: Joe Giddens/PA/Scanpix

Керри, чей дом сейчас заставлен растениями и завален картонными коробками, отмечает, что заказы клиентов не прекращают поступать. Незадолго до кризиса она переехала в новый дом, но до ремонта и оформления интерьера дело еще не дошло.

В доме, гараже и караване Керри насчитывается почти 300 видов растений.

ФОТО: Joe Giddens/PA/Scanpix

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