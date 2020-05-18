Пн, 18.05.2020
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В ассортименте сети Maxima произойдут радикальные изменения

Maxima Eesti juht Edvinas Volkas.

ФОТО: Tairo Lutter

Торговая сеть Maxima приступила к широкомасштабному изменению ассортимента во всех товарных категориях. 

Стартовавшее в мае обновление в первую очередь касается продуктов питания: в связи с сезонностью самые большие изменения были внесены в ассортимент свежего мяса и птицы, рыбы и рыбных продуктов, замороженных продуктов, мороженого и безалкогольных напитков. Больше всего - на 30% - меняется ассортимент свежего мяса.

По словам генерального директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, одним из важных приоритетов Maxima в этом году является обновление ассортимента и расширение ассортимента продукции местных производителей.

«Изменения, внесенные в ассортимент товаров в мае, велики и отчетливо заметны в магазинах. Наша цель - предложить клиентам cтабильно широкий, обновляющийся и разнообразный ассортимент для обеспечения доступности необходимых продуктов для всех групп клиентов с учетом как ежедневных покупательских пожеланий, так и сезонных особенностей, поэтому мы продолжим эти изменения », - сказал Эдвинас Волкас.

В категории свежих пищевых продуктов целью было также увеличение доли продукции отечественных производителей: ассортимент свежего мяса был обновлен более чем на 30%, до 96% в виде эстонских продуктов.

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