В ассортименте сети Maxima произойдут радикальные изменения

Стартовавшее в мае обновление в первую очередь касается продуктов питания: в связи с сезонностью самые большие изменения были внесены в ассортимент свежего мяса и птицы, рыбы и рыбных продуктов, замороженных продуктов, мороженого и безалкогольных напитков. Больше всего - на 30% - меняется ассортимент свежего мяса.

По словам генерального директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, одним из важных приоритетов Maxima в этом году является обновление ассортимента и расширение ассортимента продукции местных производителей.

«Изменения, внесенные в ассортимент товаров в мае, велики и отчетливо заметны в магазинах. Наша цель - предложить клиентам cтабильно широкий, обновляющийся и разнообразный ассортимент для обеспечения доступности необходимых продуктов для всех групп клиентов с учетом как ежедневных покупательских пожеланий, так и сезонных особенностей, поэтому мы продолжим эти изменения », - сказал Эдвинас Волкас.