Галерея ⟩ Юри Ратас: чрезвычайное положение закончилось, но кризис продолжается

Ратас напомнил, что почти десять недель назад впервые в истории Эстония объявила чрезвычайное положение. «Использование чрезвычайного положения было уникальным шагом», - сказал Ратас, добавив, что это был непростой шаг. Следует напомнить, что тогда 16 человек заразились коронавирусом, также было обнаружено распространение инфекции внутри государства. Хотя сегодня вирус отступает, по словам Ратаса, важно, чтобы люди понимали цель постоянных ограничений. Он добавил, что глобальный ход пандемии и экономический спад еще долго будут влиять на нас.

«Хотя мы справились с первой волной, мы также готовимся ко второй», - пояснил Ратас. «Ни мы, ни какая-либо другая страна в мире не были по-настоящему готовы к этому кризису», - признался Ратас, добавив, что до тех пор, пока не будет найдена эффективная вакцина или лекарство, вирус останется с нами в течение длительного времени, и мы должны научиться жить с ним.