Глава Союза отелей и ресторанов: вся Европа будет драться за туристов

Несмотря на ожидаемое открытие границ между европейскими странами этим летом после отступления коронавируса, эпидемия которого испортила гостиницам и ресторанам высокий сезон, туристов в этом году будет ощутимо меньше, и турсекторы в различных странах будут жестко конкурировать друг с другом, считает исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Маарика Лийвамяги, передает Rus.ERR со ссылкой на радиопередачу "Подробности".
"Мы видим, что литовцы очень агрессивно проводят маркетинговые кампании, чтобы привлечь туристов из Эстонии. Поскольку у нас границы открыты, в Латвии и Литве, а также в Германии уже смотрят в будущее, понизили налоги на гостиницы и рестораны. Туристов будет меньше, поэтому по всей Европе будут драться за туристов", - сказала Лийвамяги, по мнению которой позитивным сигналом для эстонского турсектора станет разрешение финским туристам приезжать в Эстонию.
Одним из способов конкурентной борьбы станет снижение цен.