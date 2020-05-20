Путин пообещал Хабибу Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение

"Я могу подтвердить, что Абдулманап введен в искусственную кому. Хабиб в последние дни на связи с президентом РФ Владимиром Путиным, который пообещал, что отец Хабиба получит лучшее лечение. Хабиб призывает людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение вируса", - цитирует менеджера ESPN .

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в начале этого месяца в тяжелом состоянии был доставлен самолетом в Москву из Дагестана, где не получал должного лечения. Хабиб недавно подтвердил, что его отцу поставили диагноз COVID-19 и сделали операцию на сердце.

Также сообщалось, что Нурмагомедов-старший перенес инсульт, у него образовался тромб и развивается отек легких, после чего его подключили к аппарату ИВЛ.

Сам Хабиб на этой неделе призвал земляков-дагестанцев внять советам врачей и отметить приближающийся праздник разговения ураза-байрам дома - не ходить по гостям и в мечети.

Эпидемиологическую ситуацию в Дагестане он назвал тяжелой и очень плачевной. По его словам, более 20 человек из числа его близких родственников лежало в реанимации, многие из его знакомых умерли от коронавируса.