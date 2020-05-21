Компенсации зарплат от Кассы по безработице продлили еще на месяц

Премьер-министр Юри Ратас сообщил в соцсетях, что компенсация заработной платы продлена еще на месяц. Таким образом было одобрено предложение совета Кассы по безработице компенсировать работникам предприятий, испытывающих трудности из-за распространения коронавируса, и июньские зарплаты.
При этом действуют обновленные условия:
- становится обязательным условие, чтобы по сравнению с июнем предыдущего года оборот или доход предприятия уменьшился по меньшей мере на 50%;
- также предприятие должно соответствовать одному из следующих двух условий:
- работой не обеспечивается по меньшей мере 50% работников предприятия;
- по крайней мере 50% работников предприятия получают зарплату, которая уменьшена как минимум на 30% или до минимальной заработной платы;
В июне Касса по безработице выплатит работникам, которые работают по трудовому договору, 50% от их предыдущей средней заработной платы, но не более 800 евро (брутто) и не менее минимальной заработной платы.
Работодатель выплачивает работникам, которые получают компенсацию заработной платы, зарплату не менее 150 евро (брутто, до подачи заявления) и сохраняет их рабочие места в течение как минимум следующих 2 месяцев.
«На сегодняшний день благодаря компенсации заработной платы во время кризиса были сохранены доходы более 123 000 жителей Эстонии и рабочие места на почти 16 000 эстонских предприятий», - отметил Ратас.