Компенсации зарплат от Кассы по безработице продлили еще на месяц

При этом действуют обновленные условия:

становится обязательным условие, чтобы по сравнению с июнем предыдущего года оборот или доход предприятия уменьшился по меньшей мере на 50%;

также предприятие должно соответствовать одному из следующих двух условий:

работой не обеспечивается по меньшей мере 50% работников предприятия;

по крайней мере 50% работников предприятия получают зарплату, которая уменьшена как минимум на 30% или до минимальной заработной платы;

В июне Касса по безработице выплатит работникам, которые работают по трудовому договору, 50% от их предыдущей средней заработной платы, но не более 800 евро (брутто) и не менее минимальной заработной платы.

Работодатель выплачивает работникам, которые получают компенсацию заработной платы, зарплату не менее 150 евро (брутто, до подачи заявления) и сохраняет их рабочие места в течение как минимум следующих 2 месяцев.