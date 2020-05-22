Luminor отправил в отпуск пять процентов взявших ипотечный кредит клиентов

​По словам руководителя сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадика, пик оформления платежных каникул пришелся на конец марта и на первую неделю апреля. К настоящему времени ситуация стабилизировалась. «В первые недели после объявления чрезвычайного положения мы получали в среднем до 300 заявлений в неделю на отпуск по ипотечному кредиту. Однако к настоящему моменту количество заявлений на кредитные отпуска резко сократилось. На прошлой неделе мы получили 19 заявок», ­– добавил Раадик.

В большинстве случаев отпуск по кредиту необходим тем клиентам, которые работают в наиболее пострадавших от кризиса сферах и не имеют достаточных сбережений. Средний остаток по жилищному кредиту у людей, которые взяли кредитный отпуск, составляет 68 000 евро, и хотя срок погашения кредита распределяется достаточно равномерно, средний срок погашения кредита можно считать равным 16 годам.

Раадик напоминает, что в случае возникновения проблем необходимо заранее связаться с банком, чтобы вместе найти лучшее решение для клиента. «Банки договорились о единых правилах кредитных отпусков. Это означает, что в случае трудностей, вызванных коронавирусом, люди, которые взяли ипотечный кредит, при необходимости могут получить до 12 месяцев отпуска по кредиту. В то же время их текущие условия кредитования не будут изменены», – подчеркнул он.

По словам руководителя сферы кредитной продукции, во время пика подачи заявлений на кредитные отпуска интерес населения к новым ипотечным кредитам также снизился, как и ожидалось, но теперь он начал восстанавливаться. «Если в разгар кризиса интерес к ипотечным кредитам упал почти на 40%, то теперь мы видим, что он восстанавливается. В последние недели количество заявок уже было на том же уровне, что и до кризиса», – сказал Раадик.