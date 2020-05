Фото и видео ⟩ Тройная авария в Таллинне: пострадала талантливая 23-летняя спортсменка

Пришел конец весенне-осеннему сезону, а вместе и с ним мое завершение соревновательной деятельности в ЮНИОРАХ. Итог: 2-ух кратная Чемпионка Эстонии Абсолютная Чемпионка Европы Чемпионка Мира Женский Чемпионат Мира 5. Женский Чемпионат Европы 4. Было здорово взлетать и падать в промежутках. Спасибо тренерам @leinvald_ @goncharova__anastasiia @chnatalya Вы всегда были рядом. Вы лучшие, профессионалы 🙏🏻 Спасибо друзья @wblife за вашу заботу, за ваше качественное питание на протяжении всего времени 🖤 Спасибо всей Федерации @kulturismi_ja_fitnessi_liit и Сборной Эстонии, спасибо Президенту @ergometsla 🤝 Спасибо детям и взрослым @eesti_veespordialade_kool всегда рядом, всегда за победы и развитие ❤️ Спасибо моей самое большой команде #JuriLeinvadTeam ❤️ Самый низкий поклон Родителям @svetlanafitissova Маме и Папе 💗

