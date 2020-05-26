Статистика ⟩ До коронакризиса треть работников Эстонии были готовы ходить на работу больными

В феврале, незадолго до того, как разразился коронарный кризис, почти 37 процентов эстонцев были готовы ходить на работу заболевшими, свидетельствует опрос, проведенный по заказу страховой компании Gjensidige.
Согласно исследованию, проведенному социологической фирмой Nielsen, в Эстонии заболевшими ходили на работу на 12 процентов больше людей, чем годом раньше. Уменьшилось также число людей, остающихся дома в случае болезни и не работающих. Если в Эстонии таких людей было 27 процентов, то в Латвии - 49 процентов.
По словам представителя Эстонской палаты экономики здравоохранения Эрки Мёльдера, поведение жителей Эстонии изменилось в 2009 году, когда вступил в силу новый порядок выплаты пособий по нетрудоспособности. «При этом государство перестало выплачивать компенсацию за первые дни болезни. Поведение высокооплачиваемых людей изменилось меньше, а поведение низкооплачиваемых - больше. До этого показатели Эстонии были сопоставимы с Латвией и Литвой», - пояснил он.
По состоянию на 25 мая в Латвии было подтверждено 1047 случаев коронавируса, 22 из них со смертельным исходом. Напротив, показатели Эстонии для маленькой страны намного выше: 1823 подтвержденных случая и 64 смертельных исхода. Литве также удалось предотвратить серьезную заболеваемость: 1623 подтвержденных случая коронавируса и 63 смерти.
«Согласно недавнему исследованию, описанному Imperial College London, почти треть инфицирования вирусом происходит в рабочей среде. Однако трудно оценить, способствовало ли хождение на работе заболевшими людьми распространению инфекции Covid-19 в Эстонии», - сказал Мельдер.
Однако руководитель по кадрам страховой компании Gjensidige Эстер Саареметс считает, что коронакризис, скорее всего, преподал болезненный урок, и люди больше не склонны работать заболевшими. «Если в прошлом на работника с насморком закрывали глаза, то теперь вполне вероятно, что и руководство, и коллеги будут уделять больше внимания своим заболевшим коллегам, и под этим нажимом и заболевшие будут вынуждены оставаться дома даже в случае незначительного недомогания. Возможно также, что работодатели больше подумают о преимуществах оплаты первых дней болезни».