Статистика ⟩ До коронакризиса треть работников Эстонии были готовы ходить на работу больными

Согласно исследованию, проведенному социологической фирмой Nielsen, в Эстонии заболевшими ходили на работу на 12 процентов больше людей, чем годом раньше. Уменьшилось также число людей, остающихся дома в случае болезни и не работающих. Если в Эстонии таких людей было 27 процентов, то в Латвии - 49 процентов.

По словам представителя Эстонской палаты экономики здравоохранения Эрки Мёльдера, поведение жителей Эстонии изменилось в 2009 году, когда вступил в силу новый порядок выплаты пособий по нетрудоспособности. «При этом государство перестало выплачивать компенсацию за первые дни болезни. Поведение высокооплачиваемых людей изменилось меньше, а поведение низкооплачиваемых - больше. До этого показатели Эстонии были сопоставимы с Латвией и Литвой», - пояснил он.

По состоянию на 25 мая в Латвии было подтверждено 1047 случаев коронавируса, 22 из них со смертельным исходом. Напротив, показатели Эстонии для маленькой страны намного выше: 1823 подтвержденных случая и 64 смертельных исхода. Литве также удалось предотвратить серьезную заболеваемость: 1623 подтвержденных случая коронавируса и 63 смерти.

«Согласно недавнему исследованию, описанному Imperial College London, почти треть инфицирования вирусом происходит в рабочей среде. Однако трудно оценить, способствовало ли хождение на работе заболевшими людьми распространению инфекции Covid-19 в Эстонии», - сказал Мельдер.