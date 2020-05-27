Ср, 27.05.2020
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Государство не планирует премировать учителей

Школьный класс.

ФОТО: Margus Ansu

Государство не собирается премировать учителей, которым в условиях чрезвычайного положения пришлось изменить организацию работы и используемые методы обучения, пишет rus.err.ee.

Об этом в интервью ERR в среду заявила министр образования и науки Майлис Репс.

По ее словам, в условиях углубляющегося экономического кризиса это, вероятно, нереально, и на данный момент у государства нет планов выплачивать премию учителям.

Несмотря на то, что режим чрезвычайного положения был отменен в Эстонии 18 мая, обучение в большинстве школы все еще проходит в дистанционном формате.

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