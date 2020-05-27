Государство не планирует премировать учителей

Государство не собирается премировать учителей, которым в условиях чрезвычайного положения пришлось изменить организацию работы и используемые методы обучения, пишет rus.err.ee.
Об этом в интервью ERR в среду заявила министр образования и науки Майлис Репс.
По ее словам, в условиях углубляющегося экономического кризиса это, вероятно, нереально, и на данный момент у государства нет планов выплачивать премию учителям.
Несмотря на то, что режим чрезвычайного положения был отменен в Эстонии 18 мая, обучение в большинстве школы все еще проходит в дистанционном формате.