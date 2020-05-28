Коронавирус диагностирован еще у 11 жителей Эстонии

По данным Регистра народонаселения, положительные результаты тестов на коронавирус были у жителей трех уездов. В семи случаях это были жители Харьюмаа (пятеро из них - таллинцы). В Пярнумаа было выявлено три носителя вируса SARS-CoV-2 и в Вильяндимаа — один.

По состоянию на утро 28 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 30 пациентов, ни один из них не находится на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 328 человек, закончено 340 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 574 человека. Из них истории болезни 1017 закончены (64,6%), у 557 человек (34,4%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

За минувшие сутки информации о смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 66 человек.

В общей сложности В Эстонии сделано более чем 81 тысяча первичных тестов, из них 1 851, т.е. 2,3% были позитивными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.