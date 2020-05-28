ФОТО ⟩ Чудесное превращение бывшей церкви в роскошное жилище

В здании церкви в Чингфорде много лет работала школа. Архитектор купила недвижимость в 2013 году и сразу принялась за работу, передает inhabitat.com.

Гостиная. ФОТО: Array/PORTICO; WOODFORD VIA ONTHEMARKET /CATERS NEWS AGENCY / Scanpix

Общая площадь двухэтажного здания 237 м2. При перестройке были умело сохранены все ценные детали и характерные черты.

На первом этаже бывшей церкви находится открытое пространство с гостиной, столовой и кухней. Также на первом этаже есть большая спальня с собственной ванной комнатой.

Кухня. ФОТО: Array/PORTICO; WOODFORD VIA ONTHEMARKET /CATERS NEWS AGENCY / Scanpix

Высокие потолки, типичные для церкви, достигают высоты девяти метров, что создает потрясающее ощущение простора. С балкона на втором этаже открывается вид на то, что происходит в гостиной. Наверху также имеется еще одна спальня.

Спальня. ФОТО: Array/PORTICO; WOODFORD VIA ONTHEMARKET /CATERS NEWS AGENCY / Scanpix

Получилось действительно роскошное жилище. При создании интерьера использовались дорогостоящие отделочные материалы и мебель, сконструированная собственником здания.

Спальня. ФОТО: Array/PORTICO; WOODFORD VIA ONTHEMARKET /CATERS NEWS AGENCY / Scanpix