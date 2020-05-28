ФОТО ⟩ Чудесное превращение бывшей церкви в роскошное жилище

Построенная в XIX веке в Лондоне викторианская церковь подверглась чудесному преобразованию по проекту архитектора Джанны Камилотти, пишет Kodustiil.
В здании церкви в Чингфорде много лет работала школа. Архитектор купила недвижимость в 2013 году и сразу принялась за работу, передает inhabitat.com.
Общая площадь двухэтажного здания 237 м2. При перестройке были умело сохранены все ценные детали и характерные черты.
На первом этаже бывшей церкви находится открытое пространство с гостиной, столовой и кухней. Также на первом этаже есть большая спальня с собственной ванной комнатой.
Высокие потолки, типичные для церкви, достигают высоты девяти метров, что создает потрясающее ощущение простора. С балкона на втором этаже открывается вид на то, что происходит в гостиной. Наверху также имеется еще одна спальня.
Получилось действительно роскошное жилище. При создании интерьера использовались дорогостоящие отделочные материалы и мебель, сконструированная собственником здания.
Архитектором был не только спроектирован роскошный и светлый дом, но и восстановлен церковный сад. Во дворе есть зона отдыха, где можно хорошо проводить время летними вечерами.