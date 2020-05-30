Сб, 30.05.2020
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В России почти 9000 новых случаев COVID-19 и 181 смерть за сутки

29 мая, Москва, Россия

ФОТО: Gavriil Grigorov/Gavriil Grigorov/tass

За последние сутки в России выявлено 8952 случаев коронавируса в 83 регионах и 181 умерший, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. 3747 случаев (41,9%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 396 575 заболевших и 4555 умерших, пишет Newsru.com.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 167 469 человек (8212 человек за сутки).

В Москве отмечено 2367 новых случаев коронавируса, 78 человек умерли. Для столицы это очередной рекорд по суточному числу жертв COVID-19. В Московской области 735 новых заболевших и 24 умерших, в Санкт-Петербурге - 365 заболевших, 13 пациентов скончались. Статистика по другим регионам (в скобках указано число умерших за сутки):

Нижегородская область - 289 (4)

Свердловская область - 261 (1)

Ханты-Мансийский АО - 167 (1)

Иркутская область - 162

Архангельская область - 158

Волгоградская область - 154

Ростовская область - 152 (2)

Челябинская область - 150 (1)

Красноярский край - 136 (4)

Республика Дагестан - 126 (25)

Республика Саха (Якутия) - 114

Новосибирская область - 109 (1)

Тульская область - 107 (3)

Брянская область - 105

Ульяновская область - 98

Саратовская область - 96

Смоленская область - 95 (4)

Калужская область - 90

Пензенская область - 90 (2)

Воронежская область - 89

Чувашская Республика - 89 (2)

Ивановская область - 87

Ставропольский край - 84 (1)

Белгородская область - 83

Краснодарский край - 82

Республика Башкортостан - 80

Ярославская область - 79

Орловская область - 78

Кировская область - 78 (2)

Кабардино-Балкарская Республика - 77 (2)

Рязанская область - 74

Липецкая область - 72

Курская область - 71

Тамбовская область - 71

Алтайский край - 71

Пермский край - 70

Владимирская область - 63 (1)

Новгородская область - 63 (1)

Республика Татарстан - 63

Хабаровский край - 59

Ленинградская область - 55

Республика Тыва - 55

Карачаево-Черкесская Республика - 54

Калининградская область - 51

Омская область - 50

Приморский край - 50 (1)

Республика Северная Осетия - 49 (3)

Камчатский край - 46

Мурманская область - 45

Оренбургская область - 45

Республика Ингушетия - 44

Республика Марий Эл - 44 (2)

Тверская область - 43

Псковская область - 42

Самарская область - 42

Республика Мордовия - 40

Астраханская область - 39

Забайкальский край - 33 (1)

Республика Коми - 31

Ямало-Ненецкий АО - 30

Республика Хакасия - 30

Костромская область - 28 (1)

Тюменская область - 28 (1)

Республика Бурятия - 27

Республика Карелия - 25

Амурская область - 25

Удмуртская Республика - 24

Вологодская область - 22

Томская область - 22

Республика Калмыкия - 20

Республика Адыгея - 19

Чеченская Республика - 17

Курганская область - 16

Кемеровская область - 13

Еврейская АО - 11

Республика Крым - 8

Сахалинская область - 7

Республика Алтай - 6

Чукотский АО - 5

Ненецкий АО - 2

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