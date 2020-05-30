В России почти 9000 новых случаев COVID-19 и 181 смерть за сутки

За последние сутки в России выявлено 8952 случаев коронавируса в 83 регионах и 181 умерший, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. 3747 случаев (41,9%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 396 575 заболевших и 4555 умерших, пишет Newsru.com.
Число выздоровевших пациентов увеличилось до 167 469 человек (8212 человек за сутки).
В Москве отмечено 2367 новых случаев коронавируса, 78 человек умерли. Для столицы это очередной рекорд по суточному числу жертв COVID-19. В Московской области 735 новых заболевших и 24 умерших, в Санкт-Петербурге - 365 заболевших, 13 пациентов скончались. Статистика по другим регионам (в скобках указано число умерших за сутки):
Нижегородская область - 289 (4)
Свердловская область - 261 (1)
Ханты-Мансийский АО - 167 (1)
Иркутская область - 162
Архангельская область - 158
Волгоградская область - 154
Ростовская область - 152 (2)
Челябинская область - 150 (1)
Красноярский край - 136 (4)
Республика Дагестан - 126 (25)
Республика Саха (Якутия) - 114
Новосибирская область - 109 (1)
Тульская область - 107 (3)
Брянская область - 105
Ульяновская область - 98
Саратовская область - 96
Смоленская область - 95 (4)
Калужская область - 90
Пензенская область - 90 (2)
Воронежская область - 89
Чувашская Республика - 89 (2)
Ивановская область - 87
Ставропольский край - 84 (1)
Белгородская область - 83
Краснодарский край - 82
Республика Башкортостан - 80
Ярославская область - 79
Орловская область - 78
Кировская область - 78 (2)
Кабардино-Балкарская Республика - 77 (2)
Рязанская область - 74
Липецкая область - 72
Курская область - 71
Тамбовская область - 71
Алтайский край - 71
Пермский край - 70
Владимирская область - 63 (1)
Новгородская область - 63 (1)
Республика Татарстан - 63
Хабаровский край - 59
Ленинградская область - 55
Республика Тыва - 55
Карачаево-Черкесская Республика - 54
Калининградская область - 51
Омская область - 50
Приморский край - 50 (1)
Республика Северная Осетия - 49 (3)
Камчатский край - 46
Мурманская область - 45
Оренбургская область - 45
Республика Ингушетия - 44
Республика Марий Эл - 44 (2)
Тверская область - 43
Псковская область - 42
Самарская область - 42
Республика Мордовия - 40
Астраханская область - 39
Забайкальский край - 33 (1)
Республика Коми - 31
Ямало-Ненецкий АО - 30
Республика Хакасия - 30
Костромская область - 28 (1)
Тюменская область - 28 (1)
Республика Бурятия - 27
Республика Карелия - 25
Амурская область - 25
Удмуртская Республика - 24
Вологодская область - 22
Томская область - 22
Республика Калмыкия - 20
Республика Адыгея - 19
Чеченская Республика - 17
Курганская область - 16
Кемеровская область - 13
Еврейская АО - 11
Республика Крым - 8
Сахалинская область - 7
Республика Алтай - 6
Чукотский АО - 5
Ненецкий АО - 2