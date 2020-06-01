Пн, 1.06.2020
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Повышение минимальной зарплаты водителей автотранспорта все-таки вступило в силу

Автобус. Фото иллюстративное.

ФОТО: Martin Ilustrumm

Договор о повышении зарплат водителей общественного транспорта, согласно прежним соглашениям, вступит в силу с 1 июня, пишет Rus.ERR.

Это подтвердил председатель правления профсоюза работников транспорта Юллар Каллас. По его словам, минимальная зарплата водителей автобусов с июня текущего года составит 1050 евро.

Напомним, договоренность о переносе прежней даты повышения зарплат с 13 апреля на новую - 1 июня, заключили Союз автопредприятий и профсоюз работников транспорта в связи с финансовыми сложностями, в которые попали автобусные фирмы из-за вызванного коронавирусом кризиса и необходимости сосредоточиться на сохранении рабочих мест.

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