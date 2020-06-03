Прошедший май удивил ростом цен квартир в Таллинне

«В разгар коронакризиса можно было прочитать прогнозы о том, что рынок недвижимости рухнет, но сегодня мы видим, что количество сделок начало восстанавливаться, а рост цен даже удивляет. Чрезвычайная ситуация не смогла понизить цену квадратного метра квартиры в Таллинне, она, наоборот, стала на 9% дороже, чем в мае прошлого года», - прокомментировала руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, природа изменения цен также немного необычна: она колеблется в зависимости от размера квартиры. «Если ранее повышение цены квадратного метра диктовалось небольшими однокомнатными и двухкомнатными квартирами, то в мае в Таллине было совершено значительное количество сделок, всего 117, с квартирами площадью 70 квадратных метров и более, в которых средняя цена квадратного метра выросла до 2148 евро».