Прошедший май удивил ростом цен квартир в Таллинне

По данным Земельного департамента, в мае в Таллинне было заключено 527 сделок с квартирами, что на 36 процентов меньше, чем год назад, но почти на 14 процентов больше, чем в апреле. Для многих аналитиков стал неожиданностью рост цен: средняя цена квадратного метра столичной квартиры достигла 2127 евро.
«В разгар коронакризиса можно было прочитать прогнозы о том, что рынок недвижимости рухнет, но сегодня мы видим, что количество сделок начало восстанавливаться, а рост цен даже удивляет. Чрезвычайная ситуация не смогла понизить цену квадратного метра квартиры в Таллинне, она, наоборот, стала на 9% дороже, чем в мае прошлого года», - прокомментировала руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
По ее словам, природа изменения цен также немного необычна: она колеблется в зависимости от размера квартиры. «Если ранее повышение цены квадратного метра диктовалось небольшими однокомнатными и двухкомнатными квартирами, то в мае в Таллине было совершено значительное количество сделок, всего 117, с квартирами площадью 70 квадратных метров и более, в которых средняя цена квадратного метра выросла до 2148 евро».
Ноппель-Кокеров добавила: хотя в мае на рынке недвижимости прослеживались положительные тенденции, но, учитывая, что несколько крупных застройщиков приостановили свои проекты, ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная, а банки более требовательны к ипотечным кредитам, количество сделок может быстро и не восстановиться.