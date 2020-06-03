МИД Эстонии: решение о сроках возобновления поездок в Россию может быть принято в середине июня

В середине июня Европейский союз может принять решения о графике открытия внешних границ Шенгенской зоны, в том числе для России, сообщил в среду в передаче «Кофе+» на телеканале ETV+ глава протокольного отдела МИД Эстонии Лаури Бамбус.
«Для нас очень важна обстановка в соседних странах, в том числе в России. Мы надеемся, что примерно 15 июня Евросоюз может принять какие-то решения по вопросу третьих стран, о том, как мы будем открывать внешние границы Шенгенского пространства не только для России, но и других стран. Мы сейчас рассматриваем ситуацию еженедельно, как складывается обстановка в других странах, и тогда уже будут приниматься решения для открытия границ», - цитирует Лаури Бамбуса Rus.ERR.
Он подтвердил, что поездки из Эстонии в Россию и в обратном направлении в настоящее время практически прерваны: «Все-таки есть возможности, но это исключительные, гуманитарные возможности, но на самом деле, да, к сожалению, очень непросто выехать [в Россию], а также въехать из России».