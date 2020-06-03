Ср, 3.06.2020
Детские каникулы я попросил бы не трогать. Дети не должны расплачиваться за чужой провал. Аарне Сеппель
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Что случилось? Появление в центре Пайде бронеавтомобиля озадачило горожан

Галерея ⟩ Что случилось? Появление в центре Пайде бронеавтомобиля озадачило горожан

Сегодня, 3 июня, в центре Пайде многие водители крутили головами, а пешеходы останавливались, чтобы сфотографироваться у припаркованного возле K-keskus бронированного автомобиля.

Кто-то предположил, что эта машина принадлежит автопарку Департамента полиции и погранохраны, но это не так, пишет Järva Teataja.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма подтвердила, что это не автомобиль полиции. В регистре Департамента шоссейных дорог эта машина указана как внедорожник особого назначения.

Речь идет о транспортном средстве, построенном на базе Ford F550, который имет 6,7-литровый двигатель с мощностью 300 кВт.

По данным редакции Järva Teataja, речь идет о  бронеавтомобиле Банка Эстонии.

Смотрите галерею!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ