Галерея ⟩ Что случилось? Появление в центре Пайде бронеавтомобиля озадачило горожан

Кто-то предположил, что эта машина принадлежит автопарку Департамента полиции и погранохраны, но это не так, пишет Järva Teataja.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма подтвердила, что это не автомобиль полиции. В регистре Департамента шоссейных дорог эта машина указана как внедорожник особого назначения.

Речь идет о транспортном средстве, построенном на базе Ford F550, который имет 6,7-литровый двигатель с мощностью 300 кВт.

По данным редакции Järva Teataja, речь идет о бронеавтомобиле Банка Эстонии.