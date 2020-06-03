Видео ⟩ «Ребенок бы погиб»: ситуация на дороге ужаснула водителя

«Около 18 часов между Центральной библиотекой и театром на переходе на улице Акадеэмия произошла следующая история: если бы не заподозрил обгон и еще ранее не сбросил бы скорость, первый ребенок, вероятно, погиб бы», - сказал водитель. «Научите своих карапузов пересекать переход, иначе делиться знаниями будет уже не с кем», - напоминает родителям водитель.

Закон установил отношения между велосипедистами и автомобилистами, но зачастую ни одна из сторон не осведомлена об этом в достаточной мере или интерпретирует это произвольно.

Безопаснее всего велосипедисту пересекать дорогу, когда он сходит с велосипеда и везет его рядом с собой. В этом случае автомобилист должен уступить ему дорогу.

Пересекая пешеходный переход на велосипеде следует в любом случае сбросить скорость, убедиться в безопасности и пересекать дорогу со скоростью пешехода, потому что автомобилист не должен уступать дорогу велосипедисту, если он пересекает зебру на велосипеде.

Это требование не применяется только если велосипедист пересекает пешеходный переход, на который поворачивает водитель.