В Эстонии коронавирус выявлен еще у десяти человек

По данным Регистра народонаселения, восемь положительных тестов поступило из Харьюмаа (шесть из них в Таллинне) и по одному в Ида-Вирумаа и Тартумаа.

По состоянию на утро 4 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 20 пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 342 пациента, закончено 354 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1663 человека. Из них истории болезни 1288 пациентов закончены (77,5%), у 375 человек (22,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Протестировано около 7% населения, в трех уездах заболеваемость по-прежнему растет

В общей сложности в Эстонии сделано более 87 000 первичных тестов, из них 1 890, т.е. 2,2% были положительными на вирус SARS-CoV-2. Первый тест был сделан в Эстонии 5 февраля, всего было протестировано 6,6% населения. Больше всего положительных результатов было получено на Сааремаа (12,5%), в Вырумаа (3,3%) и в Пярнумаа (2,6%).

Более 55% зараженных — женщины. Больше всего инфицированных зафиксировано в возрастной группе от 40 до 59 лет (38,6%). В течение 14 дней в уездах Эстонии наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, однако в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа отмечается умеренная тенденция к росту.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.