Мартин Хельме: выдача кредита авиакомпании Nordica зависит от трех условий

Министр финансов Мартин Хельме сказал на сегодняшней пресс-конференции, что для получения кредита от государства авиакомпании Nordica необходимо выполнить три условия.
Несмотря на то, что еще 24 апреля правительство заявило о выделении авиакомпании Nordica 30 млн евро, предприятие по сей день не получило ни цента, что затрудняет работу авиакомпании. В недавнем интервью Postimees глава Nordica Эрки Урва назвал сложившуюся ситуацию разочаровывающей.
«Правительство приняло решение одолжить деньги Nordica на определенных условиях», - отметил Хельме. Первым требованием было то, что три государственные национальные авиапредприятия будут преобразованы в одно. Для этого нужно предварительно одобрить план реорганизации.
Во-вторых, Nordica должна представить четкий план, как будут осуществляться полеты между Таллинном и другими городами.
В-третьих, что, по словам Хельме, является самым важным, государственная помощь не должна быть в противоречии с правилами ЕС. По его оценке, в любом случае это нужно выяснить заранее.
«Конечно, я не согласен с тем, что мы без разбора выделим деньги и через два года окажемся в той же ситуации, что и с Estonian Air. На такой риск мы не пойдем», - заключил он.