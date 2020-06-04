Мартин Хельме: выдача кредита авиакомпании Nordica зависит от трех условий

Несмотря на то, что еще 24 апреля правительство заявило о выделении авиакомпании Nordica 30 млн евро, предприятие по сей день не получило ни цента, что затрудняет работу авиакомпании. В недавнем интервью Postimees глава Nordica Эрки Урва назвал сложившуюся ситуацию разочаровывающей.

«Правительство приняло решение одолжить деньги Nordica на определенных условиях», - отметил Хельме. Первым требованием было то, что три государственные национальные авиапредприятия будут преобразованы в одно. Для этого нужно предварительно одобрить план реорганизации.

Во-вторых, Nordica должна представить четкий план, как будут осуществляться полеты между Таллинном и другими городами.

В-третьих, что, по словам Хельме, является самым важным, государственная помощь не должна быть в противоречии с правилами ЕС. По его оценке, в любом случае это нужно выяснить заранее.