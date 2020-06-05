История ⟩ Хрущевка, построенная без подъемного крана

Непримечательная на первый взгляд стандартная хрущевка стала первым в Советском союзе уникальным проектом: многоэтажка, при строительстве которой не были использованы подъемные краны.

Архитектор Эмиль Ярмолинский самостоятельно придумал идею проекта и воплотил ее в жизнь. Чтобы сократить использование сложных строительных машин и уменьшить сроки возведения домов, Ярмолинский предложил начать строить с крыши. Для реализации задумки сначала строители соорудили и установили несущие сваи постройки. Потом было решено с помощью домкратов поднять и зафиксировать на сваях кровлю. А затем началось строительство верхнего этажа. Для удобства и простоты все работы осуществлялись на земле. Готовый этаж также домкратами поднимали и крепили под крышей. Далее по такой же схеме строились остальные этажи дома.

Дом с одним подъездом и 32 квартирами был сооружен за несколько месяцев. Для советского строительства это был настоящий рекорд.

Однако дальнейшего развития новый способ не получил, хотя архитекторская задумка получила хвалебный отзыв от первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Ивана Спиридонова.

Основная проблема, возникшая во время строительства дома, была в необходимости вовлечения в работу квалифицированных специалистов. В Советском Союзе в то время в нужном количестве их не было.

Также появились сложности с эксплуатацией нового жилья. Дом давал усадку не один раз, и происходило это в течение более продолжительного периода, чем у построек, созданных по классическим схемам. Из-за усадок плиты покрылись микротрещинами. Согласно обследованию дома, это не повлияло на прочность и качество здания, но негативно сказалось на эстетике.