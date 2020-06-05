Фото ⟩ Провалившаяся передней частью машина - мелочь! В Риге происходили провалы и посерьезнее

Если в новостях говорят о провалившихся машинах, то чаще всего это происходит в зимний период, когда чрезмерно самоуверенные рыбаки решают проехать по льду озера ближе к лунке, или же молодежь решает немного подрифтовать, однако зима еще не успела разогнаться и лед оказался слишком тонким.

ФОТО: скриншот видео

Однако происходят и ситуации, когда под кажущимися стабильными поверхностями в виде асфальта или брусчатки образуются размывы, пустоты и верхний слой со временем не выдерживает.

Так и произошло в пятницу утром, когда нагрузку не выдержала брусчатка на улице Гертрудес и водителю BMW пришлось ждать спасателей, так как автомобиль наполовину находился под землей. Неприятно, однако это не самая впечатляющая ситуация, аналоги которой можно поискать в недавнем прошлом. Впрочем, аналоги впечатляют даже больше.

Галерея: на улице Гертрудес под брусчатку провалилась машина

Например, в 2010 году в Пурвциемсе у жилого дома в результате поврежденного водопровода образовался размыв, и в яму почти полностью провалился автомобиль Honda. На поверхности торчала лишь крышка багажника и задние фары. Автомобиль вытащили с помощью спецтехники, а дальнейшая его судьба неизвестна.

ФОТО: архив TVNET

Еще чуть раньше, весной 2006 года, на улице Бривибас, 70, в подвальные помещения многоэтажного дома провалилась BMW. Тогда причиной провала стал не размыв, а тот факт, что водитель автомобиля проигнорировал дорожные знаки и находился там, где ему нельзя было быть.

ФОТО: архив TVNET

А совсем недавно, в начале мая, в Лиепае в дыру в асфальте провалился пассажирский автобус. Хорошо, что люди в ДТП не пострадали.

ФОТО: Kursas laiks

Стоит отметить, что в контексте всего мира случаи, когда проваливается земля и "пожирает" машину, происходят довольно регулярно, и они куда более впечатляющие. Например, в 2014 году провал образовался непосредственно под зданием музея Chevrolet Corvette в США - пострадали восемь раритетных автомобилей.