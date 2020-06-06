В Эстонии подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом

По данным Регистра народонаселения, 12 положительных тестов поступило из Харьюмаа (6 из них из Таллинна), пять — из Ида-Вирумаа, три - из Ляэне-Вирумаа и в случае одного теста неизвестен уезд.

В случае Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа речь идет о заражении в кругу семьи. В Таллинне и Харьюмаа в шести случаях речь идет о заражении на работе (четыре из них на пищевом предприятии Lunden Food OÜ, подробнее читайте здесь), в трех случаях заражение произошло в семьях и еще в трех случаях источник заражения неизвестен.

По состоянию на утро 6 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 13 пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 350 пациентов, закончено 362 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1675 человек. Из них истории болезни 1293 пациентов закончены (77,2%), у 382 человек (22,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано более 89 000 первичных тестов, из них 1 931, т.е. 2,2% были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.