В Эстонии выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

По данным Регистра народонаселения, 5 положительных тестов поступило из Харьюмаа (4 из них из Таллинна), по одному из Ляэнемаа, Пярнумаа и Вильяндимаа.

По состоянию на утро 7 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 14 пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 350 пациентов, закончено 362 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 681 человек. Из них истории болезни 1300 пациентов закончены (77,3%), у 381 человека (22,7%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано более 90 000 первичных тестов, из них 1 939, т.е. 2,2% были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.