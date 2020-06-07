Март Хельме о стрельбе на заправке: невероятно, что такое происходит в Эстонии

Министр отметил, что речь идет о достойном сожаления инциденте. «Невероятно, что в нашей Эстонии могут происходить такие случаи и еще более трагическим эти события делает то обстоятельство, что в данной ситуации оказываются совершенно невинные люди, особенно дети», - сказал Хельме.