Вс, 7.06.2020
Очень печально, что правящая коалиция в сложное для общества время принимает решения, ограничивающие демократию. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Март Хельме о стрельбе на заправке: невероятно, что такое происходит в Эстонии
1

Март Хельме о стрельбе на заправке: невероятно, что такое происходит в Эстонии

Март Хельме.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр внутренних дел Март Хельме выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также пообещал основательно проанализировать данный инцидент и сделать выводы.

«Выражаю соболезнования близким погибших сегодня ночью в результате трагических событий. Желаю раненым скорейшего выздоровления», - сказал Хельме.

Министр отметил, что речь идет о достойном сожаления инциденте. «Невероятно, что в нашей Эстонии могут происходить такие случаи и еще более трагическим эти события делает то обстоятельство, что в данной ситуации оказываются совершенно невинные люди, особенно дети», - сказал Хельме.

«Мы должны быть благодарны полицейским, сотрудникам группы быстрого реагирования, врачам и всем, кто смог быстро взять ситуацию под контроль, - подчеркнул министр. - Безусловно, мы основательно проанализируем вместе с полицией данный инцидент и сделаем из этого дополнительные выводы».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ