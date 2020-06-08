Сосед по даче стрелка из Лихула держит любопытных на расстоянии

«И теперь сюда постоянно стягиваются любопытные – местные и приехавшие издалека. Полиция приказала мне говорить всем, кто сюда приходит, что в этот дом запрещено заходить», – сказал молодой сосед.

Сосед прожил на этом хуторе семь месяцев, поэтому он мало знал Таррасте. «Мы обменялись только несколькими словами», - сказал он. «Он хотел навестить меня однажды, но так как он был тогда пьян, и я вообще не употребляю алкоголь, это не состоялось».

Сосед видел, как Таррасте приезжал к себе на дачу четыре или пять раз. «Большую часть времени он приезжал сюда с детьми», - сказал он.

Дача Таррасте расположена примерно в шести-семи километрах от автозаправочной станции Лихула на окраине деревни Тууди в лесу.