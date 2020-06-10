Банк Эстонии: во втором квартале внешнюю торговлю ждет резкий спад

Экспорт товаров в апреле сократился по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 17%, а импорт - на 22%. По мнению экономического советника президента Хейдо Витсура, такой спад был ожидаемым, поскольку на 17% снизились и объемы производства промышленной продукции, которая ориентирована преимущественно на экспорт.

"Несомненно, цифры за второй квартал покажут еще большее падение, как в экспорте, так и в импорте. Коронавирус, очевидно, повлечет за собой экономический кризис, и этот экономический кризис наступит чуть позже, а наиболее сильные его последствия мы увидим во втором квартале", - сказала экономист Банка Эстонии Мари Релль.