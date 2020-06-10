Видео ⟩ В Ласнамяэ горе-водитель едва не задавил мужчину с ребенком

Полиция напоминает, что если автомобиль остановился перед пешеходным переходом, то двигающиеся по соседней полосе транспортное средство должно сделать то же самое.

«Если перед нерегулируемым пешеходным переходом на соседней полосе попутного направления замедлило движение или остановилось транспортное средство, то водителю запрещается опережать его непосредственно перед пешеходным переходом или на нем, и он обязан остановиться перед пешеходным переходом», - объяснил Postimees руководитель патрульной службы Центра дорожного надзора Пыхьяской префектуры Варво Рейн.

Он отметил, что выезжать на пешеходный переход водителю разрешается только в том случае, если он убежден, что не создает угрозу безопасности ступивших или ступающих на пешеходный переход людей.