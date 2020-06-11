Собственники малых домов, дач и садовых домиков получат крупные пособия для проведения реконструкции

«Благодаря выделенным правительством дополнительным средствам KredEx предлагает пособие на реконструкцию малых жилых домов в объеме, более чем вдвое превышающем объемы предыдущих лет, – сказал председатель правления KredEx Лехар Кютт. - Максимальная сумма пособия увеличилась по сравнению с 15 000 евро в предыдущие годы, в зависимости от региона, до 30-50% от стоимости строительных работ или до 30 000-50 000 евро».

В общей сложности нынешний объем пособий, предназначенных на реконструкцию малых жилых домов (в том числе рядных домов, дач и садовых домиков), составляет более 3,3 миллиона евро, два миллиона из которых правительство выделило в рамках дополнительного бюджета этого года.

По словам начальника отдела жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, размер пособия зависит, прежде всего, от объема и бюджета работ, частично и от местонахождения здания – в Таллинне и Тарту максимальное пособие на целостную реконструкцию малого жилого дома составляет 30% или до 30 000 евро, в окружающих волостях Харьюмаа и Тартумаа* - до 40% или до 40 000 евро, в других регионах Эстонии – до 50% или до 50 000 евро.

«О получении пособия на реконструкцию можно ходатайствовать также в целях повышения энергоэффективности дачи или садового домика – до 30% от стоимости работ или максимально до 30 000 евро на один дом, – добавила Рейнсалу. - Можно также ходатайствовать о пособии на частичную реновацию в размере до 30% от стоимости работ или до 20 000 евро».

В этом году пособия на реконструкцию малых жилых домов значительно расширяют также круг зданий, для которых можно получить пособие. О пособии можно ходатайствовать для реконструкции введенных в эксплуатацию до 2000 года (самое раннее – 1993 год) частного дома, бокса рядного дома или дома на две семьи, жилого дома с двумя квартирами или рядного дома, а также дачи или садового домика.

ФОТО: Kredex

Среди финансируемых работ – утепление, модернизация системы отопления дома, введение в эксплуатацию оборудования на возобновляемых источниках энергии, а также другие работы, способствующие снижению энергопотребления здания. Пособие распространяется также на стоимость проектов реконструкции, направленных на повышение энергоэффективности.

По словам вице-канцлера по строительству Министерства экономики и инфраструктуры Юри Расся, расширение перечня домов, которые могут получить пособие, – это важный шаг. «Энергопотребление в домохозяйствах составляет 40 процентов от совокупного энергетического баланса государства. Потенциал энергосбережения жилых домов очень велик, и посредством этого можно снизить расходы на жилье, а также повысить способность семей покрывать свои расходы. Реконструкция поможет также создать более качественную жизненную среду, сберегающую здоровье и климат, поэтому мы должны изыскивать как можно более эффективные способы благоустройства зданий. И в числе малых жилых домов, построенных в конце девяностых годов, есть такие, где можно что-то сделать, чтобы здание стало более энергоэффективным, красивым и безопасным».

ФОТО: Kredex

Владелец жилого дома или дачи, получивший положительное решение по своему ходатайству, должен завершить работы по реконструкции в течение 12 месяцев. Согласно обновленным условиям KredEx может принимать решения по пособиям до конца 2020 года.

С 2016 года пособием на реконструкцию малых жилых домов воспользовались собственники около 800 зданий в целях повышения энергоэффективности.