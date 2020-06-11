Видео ⟩ В США расследуют гибель еще одного афроамериканца, против которого полицейские использовали удушающий прием

Полицейские предположительно использовали против 33-летнего Мануэля Эллиса удушающий прием, сообщает телеканал Fox23 News. Он пытался вскрыть чужие автомобили и при задержании оказал сопротивление, утверждают сотрудники полиции.

Видеозапись задержания опубликовали родственники погибшего. На записи слышно, как Эллис неоднократно говорит, что не может дышать, заявляют адвокаты семьи.

По данным судебной экспертизы, задержанный умер от остановки дыхания в результате применения силы. Однако к этому могли привести интоксикация метамфетамином и сердечные заболевания.

Четверо полицейских, которые задерживали афроамериканца, на время отстранены от службы. По их словам, они применили силу вынужденно. Власти штата обещают обеспечить независимое расследование гибели афроамериканца. В ближайшее время будет решено, какое ведомство займется делом о смерти Эллиса.