Пт, 12.06.2020
Очень печально, что правящая коалиция в сложное для общества время принимает решения, ограничивающие демократию. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • МуПо предупреждает: ряд парковок в Таллинне будет находиться под особым наблюдением

Фото ⟩ МуПо предупреждает: ряд парковок в Таллинне будет находиться под особым наблюдением

ФОТО: МуПо

Солнечная летняя погода привлекает на пляжи все больше людей. Муниципальная полиция предупреждает, что ежедневно (особенно по выходным) будет патрулировать парковки возле пляжей и зоопарка.

ФОТО: МуПо

«Мы просим всех водителей тщательно следить за организацией парковки и дорожными знаками. Безусловно, нельзя парковать автомобиль на зеленой зоне или частично на газоне, как это, к сожалению, часто бывает на пляжах Пикакари и Какумяэ, - сообщает пресс-служба МуПо. - Много проблем с парковкой также в окрестностях пляжа Пирита».

Помимо пляжей, инспекторы МуПо летом больше внимания уделяют также парковке возле зоопарка. На прошлых выходных там царил настоящий хаос и инспекторам пришлось выписать большое количество штрафов и предупреждений.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ