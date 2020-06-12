Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных компаний мира

Стоимость акций компании Tesla, выпускающей электромобили, на торгах 10 июня впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за акцию. В результате капитализация компании превысила 185 млрд долларов, и по этому показателю Tesla превзошла японскую компанию Toyota, которая потеряла звание самого дорогого автопроизводителя в мире, пишет The Verge.
Поводом для роста акций Tesla послужило письмо главы компании Илона Маска сотрудникам, в котором говорится, что Tesla готова приступить к серийному производству электрического грузовика Tesla Semi, пишет Newsru. Кроме того, инвесторы ожидают, что в скором времени компания представит новые батареи для электромобилей, которые будут стоить дешевле существующих аккумуляторов и обеспечат электрокарам больший запас хода без подзарядки.
Однако проблемой для компании может стать эпидемия коронавируса. К настоящему времени по меньшей мере шесть работников завода Tesla в Калифорнии заразились Covid-19. Это произошло вскоре после того, как Илон Маск со скандалом открыл предприятие, приостановившее выпуск электромобиля из-за карантина. При этом бизнесмен не раз критиковал введенные властями США из-за эпидемии ограничения. Коронавирус подцепил также как минимум один работник завода Tesla в Баффало (штат Нью-Йорк), где выпускаются солнечные панели.
Отметим также что в этом году акции Tesla пережили одно серьезное падение. Так, в феврале стоимость бумаг компании впервые превысила 900 долларов за акцию на фоне данных о рекордных продажах в 2019 году и открытия завода в Китае, однако уже в марте стоимость акций упала до примерно 360 долларов. Это падение во многом было связано с пандемией коронавируса.