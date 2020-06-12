Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных компаний мира

Поводом для роста акций Tesla послужило письмо главы компании Илона Маска сотрудникам, в котором говорится, что Tesla готова приступить к серийному производству электрического грузовика Tesla Semi, пишет Newsru. Кроме того, инвесторы ожидают, что в скором времени компания представит новые батареи для электромобилей, которые будут стоить дешевле существующих аккумуляторов и обеспечат электрокарам больший запас хода без подзарядки.

Однако проблемой для компании может стать эпидемия коронавируса. К настоящему времени по меньшей мере шесть работников завода Tesla в Калифорнии заразились Covid-19. Это произошло вскоре после того, как Илон Маск со скандалом открыл предприятие, приостановившее выпуск электромобиля из-за карантина. При этом бизнесмен не раз критиковал введенные властями США из-за эпидемии ограничения. Коронавирус подцепил также как минимум один работник завода Tesla в Баффало (штат Нью-Йорк), где выпускаются солнечные панели.