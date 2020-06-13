Михаил Корб: партия до конца года рассчитается со всеми долгами

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб заявил, что к концу этого года партия хочет ликвидировать все долги, возникшие в результате выборов. Корб не подтвердил версию о том, что его могут назначить старейшиной столичного района Кесклинн.
В пятницу, 12 июня, в офисе Центристской партии на Нарвском шоссе в Таллинне прошло заседание совета уполномоченных, на котором лидер партии, премьер-министр Юри Ратас рассказал о европейском плане перезапуска экономики, сообщила служба новостей ERR.
22 августа состоится съезд Центристской партии и начнется подготовка к местным выборам 2021 года. Финансовое положение партии улучшается, подтвердил генеральный секретарь Михаил Корб.