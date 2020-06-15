Лукашенко назвал отношения Белоруссии и Китая "железным братством"

"Нашими общими усилиями уже реализуются совместные проекты, строятся промышленные и социальные объекты. Уверен, что вместе мы сможем достичь новых знаковых свершений на благо двух народов. С момента вашего исторического визита в Беларусь в 2015 году двусторонние отношения приобрели характер "железного братства". С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске, которая наполнит новым содержанием весь комплекс межгосударственного сотрудничества", - заявил Лукашенко.

"В Беларуси искренне рады выдающимся успехам Китайской Народной Республики под вашим руководством. Очередным ярким примером стала борьба с пандемией, когда китайский народ продемонстрировал свои лучшие качества: мудрость, сплоченность и твердость духа", - отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что благодаря дальновидной политике китайского лидера, его комплексным подходам и взвешенным решениям Китай уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене.