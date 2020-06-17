Видео ⟩ Для встречи с Путиным нужно пройти дезинфицирующий тоннель

Уникальной пензенской разработкой похвасталось правительство региона на своем сайте. Тоннель сделан на заводе «Моторные технологии» под брендом MIZOTTY. Отмечается, что предприятие приступило к производству устройства в мае, после чего с менеджерами завода связались представители резиденции президента РФ.

«Поставить и установить оборудование требовалось в сжатые сроки, и пензенское предприятие сумело это сделать быстрее и качественнее, нежели производители аналогов из-за рубежа», - приводятся в пресс-релизе слова руководителя предприятия Ольги Израновой. В сообщении отмечается, что завод обеспечил безопасность первого лица государства и всех, кто его посещает.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

В марте президент России посетил больницу в Коммунарке, надев специальный желтый костюм химической и биологической защиты с капюшоном, а также полнолицевую маску. Однако с главным врачом клиники Денисом Проценко он общался без средств защиты и здоровался за руку. Впоследствии у Проценко подтвердился коронавирус.

После этого Путин кардинально изменил режим работы и самоизолировался. Он проводил совещания по видеосвязи, а в начале апреля и вовсе пропал из виду на несколько дней. Сообщения Кремля о рабочих встречах президента были похожи на заранее заготовленные отчеты.

Из-за отсутствия достоверной информации о местонахождении президента в соцсетях предложили переименовать телепередачу «Москва. Кремль. Путин» в «Валдай. Бункер. Путин». В конце концов газета «Аргументы и Факты» прямо спросила пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, где находится глава государства.

«Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево - он там и живет, и работает», - ответил Песков.

В конце апреля в Ново-Огарево на встречу с президентом приезжал глава МЧС Евгений Зиничев. Фотографии из резиденции позволили увидеть, что окна там плотно зашторены. 9 мая Путин впервые за долгое время показался на ТВ не в помещении, а на улице, поздравив россиян с Днем Победы у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. В тот же день он побывал в Кремле.

9 июня в столице был отменен режим самоизоляции, однако Путин так и не вернулся к обычному режиму работы с очными встречами. Пресс-секретарь президента пояснил, что формат видеоконференций позволяет быстро собирать совещания с участием глав регионов, не вызывая их в Москву или другие города. конкретной даты возвращения президента к прежнему режиму работы, по его словам, пока нет.